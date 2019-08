Capucine Anav, Giovanni Bonamy, Frédérick Bousquet et Gérard Vives passent leur dernière soirée sur le camp et font le bilan de leur aventure. Les quatre finalistes ont les larmes au bord des yeux quand ils se remémorent les moments de partage sur le camp et les moments d’entraide lors des épreuves. Extrait de l’émission « Je suis une célébrité, sortez-moi de là » du 20 août 2019.