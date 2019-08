EPREUVE FINALE – Les célébrités sont recouvertes d’insectes

Capucine Anav, Giovanni Bonamy, Frédérick Bousquet et Gérard Vives s’affrontent dans la dernière épreuve de l’aventure. Les célébrités doivent maintenir le plus longtemps possible, une boule au-dessus du sol mais au bout de quelques minutes elles seront recouvertes d’insectes. Il s’agit donc d’une épreuve d’endurance et de résistance. Quel finaliste parviendra à garder son sang-froid et remportera l’aventure ? Extrait de l’émission « Je suis une célébrité, sortez-moi de là » du 20 août 2019.