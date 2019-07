Frederick Bousquet prêt à l’impossible pour la cagnotte collective

Découvrez les premières images de Je suis une célébrité sortez-moi de là... Parmi les onze candidats, le nageur Frederick Bousquet sur une épreuve de haut-vol. Tracté par une corde à son équipe, composée de Gérard Vives, Capucine Anav et Alexandra Rosenfeld, le nageur doit sauter de balle en balle, au-dessus du vide ! Une épreuve qui demande de la concentration et beaucoup de force. Frederick Bousquet aura-t-il l’équilibre pour rattraper l’autre balle ? Pour le savoir, rendez-vous le mardi 9 juin à 21h05 pour le tout premier épisode de Je suis une célébrité sortez-moi de là, présenté par Laurence Boccolini et Christophe Dechavanne.