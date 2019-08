Gérard Vives et sa peur du vide : "J’ai les jambes en coton"

Gérard Vives est sur le point de vaincre sa plus grande peur : « Je n’aime pas le vide. J’ai les jambes en coton ». Suspendu à plusieurs mètres du sol au-dessus de l’eau, il va devoir s’avancer sur une plateforme étroite et mettre un panier. Le but : faire remporter une étoile à son équipe. Les autres personnalisés sont là pour l’encourager. Visera-t-il juste ? Je suis une célébrité sortez-moi de là ! Diffusé tous les mardis à 21h05 sur TF1.