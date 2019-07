« Je ne suis pas dupe » la tension monte avant l'épreuve éliminatoire

« Je n’aime pas voir les changements d’attitudes par rapport au fait que je peux immuniser quelqu’un en tant que chef de camp, cela me déplaît, je ne suis pas dupe » : confie Frédérick Bousquet. En effet, il semblerait que certains émettent des stratégies dans le dos des autres. Capucine se sent visée par des stratégies contre elle et suspecte ses deux copines de l’aventure Candice et Alexandra. Je suis une célébrité sortez-moi de là ! Diffusé tous les mardis à 21h05 sur TF1.