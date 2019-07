Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! - Emission 3 - Premières minutes

Onze célébrités venant de différents univers ont accepté de sortir de leur zone de confort pour le bien d’associations. Pendant plusieurs semaines, elles vont se retrouver dans un campement précaire, en pleine jungle, au sud du parc Kruger en Afrique du Sud, un environnement qu’elles ne connaissent pas et au confort plus que spartiate.C’est dans ce cadre magnifique, avec des paysages à couper le souffle et entourés d’animaux sauvages, que ces célébrités vont tester leur courage, repousser leurs limites, aussi bien physiques que mentales, et enchaîner au fil des jours plusieurs épreuves très spectaculaires pour tenter d’engranger un maximum de gains pour les associations qu’elles défendent individuellement. Même s’il s’agit d’une expérience hors du commun à vivre en groupe, la victoire, elle, sera personnelle. En effet, dans chaque épisode, à l’issue de l’épreuve éliminatoire, une célébrité quittera l’aventure mais repartira toutefois avec un minimum de gains pour son association. Quant à l’ultime vainqueur, il pourra remporter jusqu’à 300 000 euros pour l’association qu’il défend. Je suis une célébrité sortez-moi de là ! Diffusé tous les mardis à 21h05 sur TF1.