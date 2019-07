L'épreuve des étoiles - le musée de l'horreur

Première épreuve des étoiles pour 7 célébrités et c’est le musée de l’horreur. Le but est de remporter jusqu’à 10 étoiles pour améliorer leur vie sur le camp. Candice va devoir faire un puzzle et tant qu’il n’est pas fini les 6 autres célébrités devront rester dans la vitrine du musée. Les célébrités vont-ils réussir à remporter un maximum d’étoiles et vaincre leurs plus grandes phobies ? Je suis une célébrité sortez-moi de là ! Diffusé tous les mardis à 21h05 sur TF1.