L’épreuve du coffre – Des célébrités aux estomacs bien accrochés !

Pour cette épreuve du coffre, intitulée « le magasin de bonbons », 4 célébrités vont devoir, chacun son tour, garder un insecte dans leur bouche pendant 30 secondes sans le manger ! Alexandra Rosenfeld, Nilusi, Giovanni Bonamy et Gérard Vives vont devoir avoir l’estomac bien accroché. Au menu, vers de coco, larves, cafards et blattes. Après avoir remporté les 10 000€, place au serpent dans la bouche pendant 1 minute 30 puis à la sucette aux insectes. Et c’est une victoire pour nos célébrités qui remporte haut la main cette épreuve ! Je suis une célébrité sortez-moi de là ! Diffusé tous les mardis à 21h05 sur TF1.