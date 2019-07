Tracté par son équipe, composée de Gérard Vives, Capucine Anav et Alexandra Rosenfeld, Frédérick Bousquet doit sauter de balle en balle, au-dessus du vide ! Une épreuve qui demande de la concentration et beaucoup de force. Le nageur aura-t-il l’équilibre pour rattraper l’autre balle et faire grimper la cagnotte collective ? Je suis une célébrité sortez-moi de là ! Diffusé tous les mardis à 21h05 sur TF1.