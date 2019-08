L’épreuve du coffre - Gérard, un chef plus que motivé "ON EST PRÊT !"

En tant que chef de camp, Gérard Vives motive ses troupes « On est prêt ! On joue pour qui ? ». Pour cette épreuve du coffre, les célébrités vont devoir faire face à neuf boîtes mystères, dans lesquels se trouve une clef, mais aussi des insectes ou tout autre animal peu ragoûtant. Tout le monde est concentré pour faire augmenter la cagnotte pour les associations. Toutes les célébrités vont-elles jouer le jeu et dépasser leurs peurs les plus folles ? Je suis une célébrité sortez-moi de là ! Diffusé tous les mardis à 21h05 sur TF1.