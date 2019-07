Pour la deuxième épreuve du coffre, Nilusi, Alexandra Rosenfeld, Gerard Vives et Giovanni Bonamy ont la chance de pouvoir goûter aux délicieux bonbons proposés par le magasin. Nilusi et Alexandra choisissent en premier tant dis que Giovanni et Gérard Vives se sacrifient pour manger ce qu’il y a de plus « dégoutant ». Vont-ils réussir l’épreuve des coffres ? Je suis une célébrité sortez-moi de là ! Diffusé tous les mardis à 21h05 sur TF1.