OMG - Gérard commet l'erreur de sa vie !

Cette semaine, deux équipes s’affrontent : l’équipe de Candice et l’équipe de Capucine. Lors de la première épreuve c’est l’équipe de Candice qui remporte un confort de nourriture et un magnifique safari. Capucine et son équipe sont déterminées à battre l’équipe de Candice lors de la deuxième épreuve. Seulement, Gérard va commettre une erreur qui risque de compromettre cette victoire. Je suis une célébrité sortez-moi de là ! Diffusé tous les mardis à 21h05 sur TF1.