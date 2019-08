Qui rejoindra Candice pour la GRANDE FINALE ? - Rendez-vous le 13 août pour la suite de l’aventure !

Prochainement, les célébrités n’auront plus qu’un objectif en tête : atteindre la grande finale ! À deux semaines de la fin de l’aventure, les derniers candidats en lice vont devoir gérer la pression qui pèse de plus en plus sur leur tête. Entre tension et émotion, les célébrités devront être à la hauteur des épreuves qui les attendent dans le but de récolter le maximum d’argent pour les associations. Qui rejoindra Candice en finale, immunisée en tant que cheffe de camp ? Je suis une célébrité sortez-moi de là ! Diffusé tous les mardis à 21h05 sur TF1.