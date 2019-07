Sortez-moi de là : Frederick Bousquet prêt à l’impossible…

Capucine Anav, Brahim Asloum, Giovanni Bonamy, Frederick Bousquet, Julien Lepers, Frederic Longbois, Nilusi, Candice Pascal, Alexandra Rosenfeld, Sloane, Gérard Vives vont tenter de rester le plus longtemps possible en Afrique du Sud en dépassant leurs peurs et leurs angoisses. Qui sera le grand gagnant et remportera jusqu’à 300 000 euros pour l’association de son choix ? Une aventure humaine inédite pour ces 11 célébrités… En revanche, si cela devient trop dur, elles peuvent toujours s’en sortir en criant : Je suis une célébrité… Sortez-moi de là ! Rendez-vous le mardi 9 juin à 21h05 pour le tout premier épisode de Je suis une célébrité sortez-moi de là, présenté par Laurence Boccolini et Christophe Dechavanne.