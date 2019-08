SURPRISE - Laurence et Christophe s’invitent pour le dîner

Laurence Boccolini et Christophe Dechavanne ont une surprise pour les cinq finalistes de l’aventure : un dîner aux chandelles. Au menu, tartare de saumon à l’avocat et à la tomate, suprême de poulet accompagné de petits légumes et pommes noisette. Capucine Anav, Candice Pascal, Giovanni Bonamy, Frédérick Bousquet et Gérard Vives n’en reviennent pas, ils ont perdu l’habitude de se faire servir et de manger dans des produits frais. Extrait de l’émission « Je suis une célébrité, sortez-moi de là » du 20 août 2019.