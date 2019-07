Troisième épreuve des étoiles pour les célébrités et c’est Candice Pascal, Giovanni Bonamy et Frédérick Bousquet qui s’y frottent cette semaine. Pour récolter un maximum d’étoiles et ainsi améliorer la vie sur le camp, ils doivent atteindre le sommet d’un plan incliné parsemé d’embuches. Combien d’étoiles arriveront-ils à récolter cette semaine ? Je suis une célébrité sortez-moi de là ! Diffusé tous les mardis à 21h05 sur TF1.