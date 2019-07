L’aventure devient critique pour les célébrités encore présentes sur le camp. Gérard, nouveau chef d’équipe revient plus fort que jamais après sa victoire à l’épreuve éliminatoire. Les épreuves sont de plus en plus compliquées et une nouvelle fracassante va changer le court de l’aventure. Je suis une célébrité sortez-moi de là ! Diffusé tous les mardis à 21h05 sur TF1.