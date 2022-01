Avant-première - Je te promets - S02 E01

En savoir plus sur Camille Lou

En 1998, rien ne va plus entre Florence et Paul. Après une forte dispute, ils décident d’annoncer aux enfants qu’ils vont se séparer pour un temps. De nos jours, si Mica est en pleine réussite professionnelle avec le tournage de sa série, tout est plus compliqué côté cœur : il se fait larguer le jour de son anniversaire par Maëlle, ce qu’il lui fait prendre conscience que le véritable amour de sa vie n'est autre que Julie. Quant à Maud, elle est en route vers une nouvelle carrière de chanteuse, toujours portée par Tanguy qui fait tout pour la motiver et lui faire prendre confiance en elle. Mathis 2.0 est maintenant un homme au foyer déterminé à devenir un papa d’accueil irréprochable.