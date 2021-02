Je te promets - Le Making of : tous les secrets de fabrication de votre série

En savoir plus sur Camille Lou

Le tournage d'une série est aussi et surtout une histoire de famille. Une histoire de famille qui ressemble un peu à celle que vous avez découverte lundi 1er février dans la nouvelle série événement : "Je te Promets". Découvrez l'histoire de cette production qui a accepté d'ouvrir les portes de sa "maison" et de partager un peu de ses secrets de fabrication. Commencé avant le premier confinement, le tournage n'a jamais cessé. Les équipes de tournage ont continuellement dû s'adapter. Découvrez l'envers du décor, les coulisses de la construction d'une série, ses convictions et ses envies. Un joli cadeau pour les fans de cette série. Je Te Promets, tous les lundis à 21h05 sur TF1.