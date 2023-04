Je te promets - Les premières minutes de l'épisode 5 en avance

Cinq mois se sont écoulés et Maud doit se présenter aux auditions à l’aveugle de The Voice. Mais à quelques heures de son passage, elle n’a toujours pas fait son choix de chanson. Elle va alors faire appel à sa famille pour l’aider à trouver la bonne. Pendant ce temps, Mathis doit gérer les problèmes de ses filles. De son côté, Michaël découvre que son oncle Alexandre pourrait être encore vivant. Dans le passé, Paul et son frère sont en cavale et viennent d’arriver en France, mais la police est à leurs trousses.