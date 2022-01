En savoir plus sur Camille Lou

La famille Gallo part pour la plage aujourd’hui mais les parents vont devoir se serrer les coudes face aux enfants qui ne vont pas leur laisser de répit. Dans le présent, Michaël et Mathis sont contraints de passer une soirée ensemble et cela risque d’être explosif ! Tanguy et Maud font le point après 2 mois de régime drastique. Agnès passe une soirée seule avec Amidou qui va lui faire des révélations qui vont avoir l’effet d’une bombe.