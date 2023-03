Je te promets - S01 E10

Cela fait plus de 20 ans que Florence et Paul sont mariés. Paul a peur de l’usure du couple. Tanguy veut jouer la carte de la franchise avec Maud mais certains secrets sont difficiles à dévoiler. Le jour de la première arrive enfin pour Michaël mais il reçoit un coup de fil de Mathis et doit faire un choix entre sa pièce et sa famille.