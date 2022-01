En savoir plus sur Camille Lou

Mathis se remet à peine de son burn out, qu’il décide de partir faire un road trip avec Amidou pour rencontrer sa famille. Pour Michaël, rien ne va plus. Après le tollé de sa pièce, Maëlle ne veut plus lui adresser la parole. Maud doit faire face à un dilemme inextricable : Réussir à parler de la mort de son père ou perdre l’amour de sa vie.