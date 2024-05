Je te promets - S02 E05

Paul essaie d’organiser une soirée avec ses ados, mais ils ont tous mieux à faire. Les parents passent du coup la soirée seuls et rêvent à des projets futurs. Mica souffre à cause de son genou et manque d’antidouleur. Il n’est pas dans son état normal et gâche le karaoké que Julie avait organisé avec ses amis. Maud, qui vient de faire une fausse couche, reproche à Tanguy de s’être trop vite emballé. Mathis emmène Rose voir sa mère en prison, mais celle-ci refuse de la voir. Rose repart déçue.