Je te promets - S02 E05

Paul essaye d’organiser une soirée avec ses ados mais ils ont tous mieux à faire. Les parents passent du coup la soirée seuls et rêvent à des projets futurs. Mica souffre à cause de son genou et manque d’anti-douleurs. Il n’est pas dans son état normal et gâche le karaoké que Julie avait organisé avec ses amis. Maud, qui vient de faire une fausse couche, reproche à Tanguy de s’être trop vite emballé. Mathis emmène Rose voir sa mère en prison mais celle-ci refuse de la voir. Rose repart déçue.