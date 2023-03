Je te promets - S02 E06

Paul va tout faire pour sauver la vie de sa famille lors de l’incendie de son bateau. 25 ans plus tard, Mica fuit le souvenir de la mort de son père, se bourre d’anti-douleurs et quitte Julie. Maud se vautre dans la culpabilité et regarde en boucle une K7 vidéo de son père jusqu’au drame : elle se coince dans l'appareil ! Mathis essaye de cacher sa peine en organisant une fête pour les enfants qui va mal se terminer.