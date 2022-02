Lors d’un vide-greniers, le couple Gallo fait une mise au point. Ils surprotègent Maud et Mathis et en oublient Mica, qui va leur faire savoir. Dans le présent, Mica règle aussi ses comptes avec ses proches lors d’une thérapie familiale. Mathis essaie de faire bonne figure et de l’aider malgré ses ressentiments après l’accident avec Ana. Quant à Maud, elle fait à nouveau des crises de boulimie, ce que Tanguy ne tarde pas à découvrir.