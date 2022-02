Le monospace, une histoire de famille - Je te promets du 28 février 2022 en avance

En savoir plus sur Camille Lou

Paul se lance dans l’achat d’une grande voiture familiale un peu au-dessus de ses moyens car il veut le meilleur pour sa famille. Sorti de cure de désintoxication, Mica veut essayer de se racheter et demande pardon à son entourage. Maud a une très belle proposition pour chanter dans un hôtel, mais elle ne peut pas accepter sans faire une croix sur le lexo club. La mère de Rose vient récupérer sa fille et violente Agnès. Furieux, Mathis veut porter plainte et adopter Rose.