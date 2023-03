Je te promets - S02 E10

C’est l’anniversaire de mariage de Flo et Paul mais une fois n'est pas coutume, ce sont les enfants qui veulent faire une surprise à leurs parents. Tanguy est ravi d’enfin pouvoir passer du temps avec Mica et Mathis pour son enterrement de vie de garçon. Il espère avec son mariage entrer dans le clan Gallo. Pour Mica, cet EVG est l’épreuve du feu. Il fait tout pour ne pas craquer et se remettre à boire. De son côté, Maud ressort les vieux dossiers et règle ses comptes avec Agnès.