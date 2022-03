En savoir plus sur Camille Lou

Deux fléaux s’abattent sur la famille Gallo : la varicelle et la venue de la mère de Florence à la maison. Mica veut se réconcilier avec Florence, mais il ne supporte pas la présence de José. Mais ce dernier lui révèle un secret sur Paul. Aidée par Mélodie, Maud tente de trouver la robe de mariage parfaite, non sans mal. Agnès et Mathis recueillent Rose et sa mère, mais cette dernière finit par s’enfuir, laissant sa fille derrière elle.