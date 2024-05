Je te promets - S02 E12

Dans le passé, Amidou se fait arrêter pour possession de drogue et doit faire face au juge. C'est le grand jour pour Maud qui se marie et c’est Mica qui doit gérer l’organisation… et la panique de Maud ! Elle est angoissée à l’idée de se marier sans son père, loin de ce qu'elle avait rêvé. Mathis découvre une lettre que lui a laissé Amidou et prend une grande décision avec Agnès.