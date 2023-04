En savoir plus sur Camille Lou

Tandis que Maud entreprend une fécondation in vitro et que Michaël enquête sur le passé de leur père, Mathis prend sous son aile un jeune marin prometteur pour qui il fonde une écurie de course nautique. Dans le passé, les triplés fêtent leurs 17 ans lors d’une boum. Les parents s’isolent dans la salle de bain pour s’organiser leur propre soirée pendant que Mathis fait la rencontre d’une fille dont il tombe immédiatement éperdument amoureux : Agnès.