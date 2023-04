En savoir plus sur Camille Lou

Alors que la grossesse de Maud connaît une complication, toute la famille Gallo se réunit dans la salle d’attente de l’hôpital. Mathis essaie de recoller les morceaux avec Agnès et Michaël, avec Estelle. Dans le passé, Paul et Florence amènent leurs enfants à la piscine et leur apprennent à gérer leurs peurs...