Anna Taylor, jolie étudiante en droit, vit avec sa sœur, Sasha, et le petit ami de celle-ci, Matt. Un jour, sous la pression de sa sœur qui se moque d’elle parce qu’elle n’a pas de conjoint, Anna télécharge Swipe, une application de téléphone qui permet la mise en relation d’individus géographiquement proches et du coup, de faire des rencontres. Elle commence par rencontrer Todd, mais sans grand succès. Puis, c’est au tour de Jake, un ancien camarade de lycée qui verse de la drogue dans son verre dès leur première rencontre. Interrompue par un coup de fil de sa mère, elle ne boit qu’une petite moitié de son verre de vin, ce qui lui évite de tomber dans ses griffes. Elle souhaite abandonner ses recherches, mais elle finit par rencontrer Pete, un jeune architecte séduisant. Au retour de son premier rendez-vous avec ce jeune homme, elle reçoit un message étrange sur son téléphone venant d’un correspondant Swipe anonyme : «Je te surveille». Durant la nuit, son application lui indique que c