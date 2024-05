Drame • Thriller

Venue fêter ses 21 ans en boîte de nuit avec une amie, Anna rencontre Elie, son amie d’enfance, qu’elle n’a pas vue depuis quinze ans. Les jeunes femmes s’amusent bien lorsqu'Elie est appelée par sa mère qui, victime d'une crise d’angoisse, lui demande de rentrer à la maison. Elie s’exécute. Un peu plus tard, Anna rentre en voiture avec sa copine, mais elle a trop bu et provoque un accident. Anna écope d’une peine de prison pour conduite en état d’ivresse et blessures involontaires.