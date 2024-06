Drame • Thriller

Trish, enceinte de 8 mois et demi, et son mari, David, se sont installés depuis peu dans la grande maison dont ils ont hérités, dans une petite ville. David doit partir une semaine à Glasgow pour le travail, mais heureusement Trish se lie d'amitié avec Katy, une voisine, infirmière en maternité. Une complication de la grossesse force Trish à se reposer et l'hôpital lui assigne une infirmière à domicile, Irène, qui semble aussi louche que revêche. Trish renvoie Irène quand son amie découvre qu'elle lui a donné de mauvais médicaments et a déjà été suspendue pour des vols de produits.