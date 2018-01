Les artistes chantent Jean-Jacques Goldman pour ses 40 ans de chansons

VENDREDI 26 JANVIER A 21H - En 40 ans de chansons, Jean-Jacques Goldman a noué une relation particulière avec les Français.Une pléiade d'artistes se sont retrouvés à la Seine Musicale pour célébrer les 40 ans de chansons de l'artiste : Garou, Lisandro Cuxi, Amir, Isabelle Boulay, Céline Dion, Patrick Fiori, Grégoire, Michael Jones, Keen'V, Lenni-Kim, Kids United, Nolwenn Leroy, Camille Lou, Vincent Niclo, M.Pokora, Ann Shirley, Shy'm, Slimane, Soprano, Tal, Vianney et Christophe Willem.Tous ces artistes vont interpréter et faire revivre les titres phares du compositeur et chanteur préféré des Français : Il suffira d'un signe, Envole-moi, Au bout de mes rêves, Encore un matin, Puisque tu pars, Je te donne, A nos actes manqués, Nuit, Long is the road, Là-bas, Famille, Je marche seul, Veiller tard, Encore un soir, Pas toi, La vie par procuration, Confidentiel, On ira, Quand la musique est bonne, Quatre mots sur un piano.Une soirée exceptionnelle à ne surtout pas manquer !