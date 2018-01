Shy’m - « Veiller tard » (Jean-Jacques Goldman)

L’ex-juge de Danse avec les Stars et interprète de « Et alors ! » ou « Femme de couleur » est aussi présente pour fêter les 40 ans de carrière de Jean-Jacques Goldman en reprenant le titre « Veiller tard ». C’est à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt que des artistes de renom se sont retrouvés pour célébrer les 40 ans de chansons de Jean-Jacques Goldman : Garou, Lisandro Cuxi, Amir, Isabelle Boulay, Céline Dion, Patrick Fiori, Grégoire, Michael Jones, Keen'V, Lenni-Kim, Kids United, Nolwenn Leroy, Camille Lou, Vincent Niclo, M.Pokora, Ann Shirley, Shy'm, Slimane, Soprano, Tal, Vianney et Christophe Willem. Extrait du REPLAY « Goldman, 40 ans de chansons » du 26 janvier 2018