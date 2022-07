Jean Luc Reichmann : un destin hors du commun

Jean-Luc Reichmann. Côté pile : une star du PAF, taulier des midis de la première chaîne d’Europe. Côté face : un enfant mis au banc de la cour d’école, moqué, raillé, mais dont la singularité, cette tâche de naissance indélébile, va devenir la force. Un point d’ancrage pour s’accepter et se battre, au-delà de son histoire personnelle, pour la valorisation de toutes les différences. Des radios locales au JT de TF1, des Z’amours aux 12 coups de midi, comment l’enfant timide de la banlieue de Toulouse est-il devenu l’une des personnalités préférées des Français ? Quel lien particulier Jean-Luc Reichmann a-t-il su nouer avec le public pour réussir à rassembler toutes les générations ? Qui est-il dans l’intimité et quel est son moteur pour qu’après 35 ans de carrière, la foi, l’envie et l’énergie de ses débuts restent intacts ? Portrait intime de l’un des hommes les plus populaires de la télévision, le seul à être à l’antenne 365 jours par an, régulièrement sacré animateur préféré des français. Avec l’intervention de :Josette, sa mère Bruno, son frère Marie-Laure, sa sœur malentendante qui témoigne pour la première fois Nathalie, sa compagne Marc, son ami d’enfance« Crevette », son copain de lycée Sabato, l’ami des débutsSwann, son fils Matthieu Vergne, producteur de La Chanson Secrète Hélène Toulet, responsable des bande-annonces de TF1 au moment où Jean-Luc Reichmann débute Nagui, animateur Vitaa, auteure-compositrice-interprèteSlimane, auteur-compositeur-interprèteGim’s, auteur-compositeur-interprèteMc Fly et Carlito, duo de créateurs de contenusMimie Mathy, actrice et humoristeLola Dubini, auteure-compositrice-interprète, actrice, humoriste et créatrice de contenusStomy Bugsy, rappeur et acteurDodo Duforest, voix de « Secret Story » et animateur star sur NRJ dans les années 90, qui l’a repéré à la radio Hervé Hubert, producteur de « Attention à la marche » Xavier Couture, directeur de l’antenne de TF1 Bernard Laporte, son ami Yves Bigot, directeur des programmes de France 2 à l’époque des Z’Amours Zette, voix off des « 12 coups de midi » et collaboratrice historique de Jean-Luc ReichmannYoann Leboudec, responsable des candidats des « 12 Coups de midi « Claude Onesta, son ami Richard Caillat, producteur et directeur de théâtre