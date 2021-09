Belmondo par Belmondo

Dans ce documentaire, Paul raconte Jean-Paul...Le père se confie à son fils.Un road movie particulièrement émouvant qui conduit une des légendes du cinéma français sur les lieux de ses tournages, de ses films. Des immeubles de Copacabana, aux rues de Rome en passant par le café de Villerville en Normandie et les toits de Paris.... L'occasion d'y retrouver ses grands films, d'y croiser ses partenaires qui témoignent... Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle ou son vieux pote Charles Gérard et une autre légende vivante du cinéma français Alain Delon.Ce périple familial retrace une carrière mais aussi une vie d'homme avec des femmes.Dans ce film, Jean-Paul Belmondo donne également une belle et rare leçon de vie malgré le problème de santé dont il souffre.