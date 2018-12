😲 Jeff et Jean-Marc volent le buzzer de The Voice ! – RDV samedi à 21H

Jeff Panacloc et Jean-Marc se sont donnĂ© une mission : voler le buzzer de The Voice pour faire samedi 8 dĂ©cembre L’étrange NoĂ«l de Jeff Panacloc. Pour ça, ils vont devoir redoubler de vigilance sans se faire repĂ©rer par Nikos Aliagas, qui sort du plateau juste Ă cĂŽtĂ© d’eux ! Alors qu’ils sont arrivĂ©s Ă s’introduire dans la piĂšce qui cache LE buzzer iconique de The Voice, ils se font prendre la main dans le sac par Soprano, Jenifer et Julien Clerc ! Vont-ils mettre leur mission en pĂ©ril ? – Retrouvez samedi 8 dĂ©cembre Ă 21H sur TF1 L’Étrange NoĂ«l de Jeff Panacloc avec Jean-Marc et plus de 40 personnalitĂ©s : Nikos Aliagas, Amir, Christophe Beaugrand, Amel Bent, Big Flo & Oli, Patrick Bruel, Didier Bourdon, Gilles Bouleau, Arturo Brachetti, Calogero, Nicolas Canteloup, Claudio CapĂ©o, Julien Clerc, Camille Combal, Audrey Crespo-Mara, Evelyne DhĂ©liat, Jean-Pierre Descombes, Patrick Fiori, Jean-Pierre Foucault, Maxime Gasteuil, Laurent Gerra, Kendji Girac, Louane, Jenifer, GĂ©rard Jugnot, Nolwenn Leroy, Chris Marques, Mimie Mathy, Kad Merad, Isabelle Nanty, Vincent Niclo, Pascal Obispo, M Pokora, Alex RamirĂšs, Jean Luc Reichmann, Jaclyn Spencer, Soprano, Tatiana Silva, Tom villa, Zaz, Zazie et plein de surprises qui vont te faire aimer NoĂ«l encore plus que d’habitude !