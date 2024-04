Jeff Panacloc Adventure

Bienvenue chez Jeff Panacloc ! Avec ce nouveau spectacle, Jeff Panacloc invite les téléspectateurs à un grand voyage, immergés dans son nouveau parc d’attractions, un univers riche et fort tant visuellement qu’émotionnellement à la frontière du réel et de l’imaginaire, de l’humour et de la poésie. Une expérience hors du commun vous attend avec comme mot d’ordre : l’humour sans concession de Jeff Panacloc et de sa famille nouvellement agrandie de trois personnages : Le Covid alias Michel Variant, Jean-Louche, le fils de Jean-Marc et leur plus grand fan Christian... sans oublier évidemment Jacky qui revient en superstar dans ce 3ème spectacle.