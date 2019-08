Jeff Panacloc l’extraordinaire aventure, c’est l’histoire d’un rêve de gosse devenu réalité.Le spectacle « Jeff perd le contrôle » a rassemblé plus de 500000 spectateurs. Un succès exceptionnel ! De ses premières représentations dans sa ville natale jusqu’à sa dernière date très émouvante au Palais des Sports de Paris en avril 2016, vous découvrirez des images totalement exclusives. Des archives personnelles et très touchantes vous permettront de percevoir toute l’humanité de ce ventriloque devenu star.Pendant trois ans, Thierry Colby et Guillaume Simon ont suivi Jeff lors de sa tournée en France, en Belgique, au Maroc et même aux Etats-Unis. Tous ses proches nous parlent de lui et de son ascension fulgurante : ses parents, son meilleur ami, sa femme, son manager, son producteur mais aussi Jarry, Franck Dubosc, Gad Elmaleh ou encore Pascal Obispo, sa bonne étoile.Jeff se livre en toute intimité et nous prouve qu’il faut toujours croire en ses rêves. Un parcours extraordinaire raconté par la voix française de Whoopi Goldberg.