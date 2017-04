Jeff Panacloc perd le contrôle  

Bienvenue en ventriloquie 2.0 ! Depuis trois ans, Jeff Panacloc et Jean-Marc ne cessent de séduire un public toujours plus grand grâce à leur humour corrosif et leur spectacle politiquement incorrect ! Après sept mois au théâtre des Mathurins, quatre Cigale, deux Casino de Paris, cinq Olympia et une tournée de onze mois au Zénith, retrouvez l’humoriste le plus en vogue du moment ! De 7 à 77 ans, Jeff Panacloc & Jean-Marc font l’unanimité… Quand un ventriloque timide et réservé rencontre un singe énervé et surexcité, cela donne un spectacle totalement givré et débridé ! Oubliez tout ce que vous avez vu jusqu’à présent, Jeff Panacloc vous a concocté un spectacle hors du commun. Mais… Oui parce qu’il y a un Mais… Jean-Marc n’est pas du tout de cet avis. Et pendant une heure trente, il va tout faire pour ne pas jouer le spectacle que Jeff a si bien préparé...