Zaz et Claudio Capeo "Vive le vent" & "Etoile des neiges"

Salut ! Ça va ? Alors déjà tu te poses trois minutes parce que c’est important ce que tu vas lire. Et tu ne touches pas à ton Instagram, de toute façon tu dépasses pas les 12 likes. Donc moi, c’est Jean-Marc. Je suis un petit singe tout mignon mais si tu le répètes un peu trop, j’te re¬tourne une escalope milanaise dans les dents. Bon. TF1, la première chaîne de télévision française d’Europe m’a demandé de faire un communiqué de presse pour mon émission, L’Étrange Noël de Jeff Panacloc, qui sera diffusée en prime time le 8 Décembre Ouais, t’as bien lu : en Prime !!!! Je sens que je vais devoir développer parce qu’à ta tête (oui je te vois. Tu devrais faire un gommage) je me rends compte que tu ne piges pas grand-chose.Inspire. Expire. Techniquement c’est pas «mon» émission. C’est aussi et surtout celle de Jeff Panacloc.Jeff Panacloc, c’est pas une marque de barquettes de Taboulé, non, c’est celui qui me fait parler depuis longtemps. Depuis toujours même. Parce qu’il est ventriloque. Parce qu’il a du talent. Et qu’il ne sait pas faire grand-chose d’autre...Inspire. Expire. J’ai pas fini. Un soir je décide d’un commun accord avec moi-même, que dans ma lettre au Papa Noël je lui demanderai une émission en prime time sur TF1 en cadeau. Oui moi j’ai des rêves plein la tête. Toi tu veux une trottinette et perdre 5 kilos. Jusqu’ici tout va bien.Sauf que le gros barbu il reçoit ma lettre et il accepte ce ouf ! Et il est allé lui-même convaincre la boss de la chaîne que c’était une trop bonne idée. Ouais dans un monde idéal c’est une femme qui dirige TF1. Bon du coup mon Jeff et moi, on a pas eu le choix. Grosse panique ! Le staff du Père Noël nous a jeté dans un camion. Dérapages contrôlés, à contre sens sur l’A6, roue arrière jusqu’au studio, ça blague pas, on doit la faire cette émission ! Et là, on a les kiwis qui se rétractent, on découvre genre 40 danseurs qui nous accueillent avec une chorégraphie chorégraphiée par un chorégraphe, on se serait cru dans La La Land. (C’est un film. Avec des gens qui font des chorégraphies). Un truc de malade. Pas un flash mob de mariage tout pété avec ta belle-soeur qui est coincée devant le bol de sangria hein ! Un vrai numéro d’ouverture. Et crois moi, quand il s’agit d’ouvrir, j’m’y connais.Ensuite on s’est retrouvé au milieu des stars de TF1, on s’est dit WOW c’est cool il porte trop bien le slim Jean-Luc Reichmann, on a chatouillé la tramontane d’Eve¬lyne Dhéliat et Jean-Pierre Foucault nous a montré des nudes de la Miss France 1985, mais chut, ça reste entre nous. Pour faire court, avec Jeff on a été catapulté sur le terrain de jeu le plus cool de toute la télévision… On a même eu droit à un buzzer ! Attends, pas un champignon du service public qui fait un bruit de prout de prof d’histoire-géo… Un vrai buzzer, tout rouge, tout beau comme dans The Voice ! Un buzzer magique même ! Si t’appuies dessus en souhaitant très fort un invité, y’a tous les plus grands ar-tistes de maintenant, d’avant et d’après qui apparaissent en tombant par la che¬minée… et qui chantent des chansons de Noël ! Ouais parce qu’on a une cheminée aussi. Donc moi, quand on me dit d’appuyer, j’appuie.Et pendant 1h50 j’ai pas arrêté d’appuyer.Tous mes rêves d’invités se sont réalisés ! (Bon à part peut-être quelques-unes, mais elles sont hongroises et… elles sont surtout connues sur internet, quoi… ) J’ai jamais vu ça… Nikos Aliagas, Amir, Christophe Beaugrand, Amel Bent, Big Flo & Oli, Patrick Bruel, Didier Bourdon, Gilles Bouleau, Arturo Brachetti, Calogero, Nicolas Canteloup, Claudio Capéo, Julien Clerc, Camille Combal, Audrey Crespo-Mara, Evelyne Dhéliat, Jean-Pierre Descombes, Patrick Fiori, Jean-Pierre Foucault, Maxime Gasteuil, Laurent Gerra, Kendji Girac, Louane, Jenifer, Gérard Jugnot, Nolwenn Leroy, Chris Marques, Mimie Mathy, Kad Merad, Isabelle Nanty, Vincent Niclo, Pascal Obispo, M Pokora, Alex Ramirès, Jean Luc Reichmann, Jaclyn Spencer, Soprano, Tatiana Silva, Tom villa, Zaz, Zazie et plein de surprises qui vont te faire aimer Noël encore plus que d’habitude ! Et si t’aimes pas Noël, ben… ce communiqué de presse s’autodétruira dans à peu près… attends que j’te trouve et que j’te fasse clignoter ta guirlande. T’façon je m’en fous, le Père-Noël il existe et ça va se savoir !Allez. Bisous.