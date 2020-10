Séries & Fictions ・ Dès le 13 novembre en exclusivité

Jericho, une petite ville (fictive) du Kansas aux Etats-Unis, est littéralement plongée dans l'obscurité à la suite d'une explosion nucléaire, dont le champignon a été vu depuis Denver dans le Colorado. La petite ville baigne dans le chaos le plus total. Malgré les efforts de reconstruction pour restaurer le pouvoir de la ville et la communication avec le monde extérieur, les habitants de Jericho ont du mal à trouver des réponses sur l'explosion et des solutions pour survivre. Alors que de nouveaux dirigeants du pays, le gouvernement Cheyenne, prennent le pouvoir en tentant d'établir leur bastion dans la région, les citoyens de Jéricho se méfient d’eux et se demandent pourquoi leur communauté est si importante pour ce gouvernement nouvellement formé… Fans de science-fiction ? C’est pour vous ! Accrochez-vous et faites le plein de suspens, vous allez apprécier ce drame fiction… avec Skeet Ulrich de Riverdale…