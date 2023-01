Jet Lag

Cinéma - Comédie | 2015

Un propriétaire de petite entreprise qui travaille fort et ses deux associés se rendent en Europe pour conclure la transaction la plus importante de leur vie. Mais ce qui a commencé comme un voyage d'affaires de routine déraille de toutes les façons imaginables, et inimaginables... Parfois la seule façon de gagner, c'est de perdre...