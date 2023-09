Jim Henson's / Les secrets de Turkey Hollow

Famille • Fantastique |

Ron Emmerson, récemment divorcé, se rend chez sa tante avec ses deux enfants, Tim et Annie, pour la fête de Thanksgiving. Tant Sarah habite Turkey Hollow, une petite ville spécialisée dans l’élevage de dindes et située à la lisière d’une forêt dans laquelle vivrait un monstre légendaire, l’abominable Houdou. L’oncle Ned, récemment décédé, avait passé la fin de sa vie à essayer de dénicher la créature en question. Après avoir trouvé le journal de son grand-oncle et découvert ses recherches, Tim entend d’étranges bruits venant de la forêt voisine au milieu de la nuit. Il décide d’aller voir s’il s’agit du monstre, et il ouvre par inadvertance la grille d’une ferme, libérant un nombre important de dindes. Le lendemain, le propriétaire de la ferme, Eldridge Sump, fait appel au shérif de la ville pour réclamer à tante Sarah la somme correspondant à la perte de ses volailles d’un montant avoisinant les 10 000 dollars.