Jiu Jitsu

Lorsque Jake Barnes, un combattant de Jiu Jitsu, refuse d’affronter Brax, une créature extraterrestre indomptable, l’avenir de l’humanité est en jeu. Blessé et souffrant d’amnésie sévère, Jake est sauvé par Wylie et une équipe de combattants qui doivent l'aider à retrouver sa mémoire et ses forces pour vaincre Brax. Le sort de l'humanité est lié à cette bataille...