Séries & Fictions

Jo est un grand flic, capable d’intuitions brillantes, aussi à l’aise dans l’action que dans la réflexion, redoutable adversaire pour les tueurs qu’il traque. Héros complexe et charismatique, il porte un lourd passé. Véritable guide pour son équipe, il est animé d’un sens de l’honneur et de la justice. Ses méthodes atypiques s’appuient notamment sur sa connaissance encyclopédique de Paris. Chacune de ses enquêtes est d'ailleurs intimement liée à l’histoire de Paris, ville qu’il connaît mieux que personne. La capitale apparaît comme un personnage à part entière de la série et occupe une place centrale.